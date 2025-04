Ilfattoquotidiano.it - “Nei fiumi europei tre microplastiche per metro cubo d’acqua”: il maxi-studio su 2.700 campioni dal Tevere alla Senna

In nove grandisi registra un preoccupante inquinamento da micro- e nanoplastiche, che causa rischi per la biodiversità e per la salute umana. A denunciarlo sono i risultati di 14 studi, pubblicati il 7 aprile in un’edizione speciale della rivista Science and Pollution Research. Nel 2019 la goletta della fondazione ambientalista Tara Océan si è impegnata nella Microplastics mission per valutare la contaminazione da(frammenti di dimensioni inferiori a cinque millimetri) e nanoplastiche (inferiori a un milli) nei, Rodano, Ebro,, Loira, Elba, Reno, Tamigi e Garonna. Per sette mesi l’imbarcazione ha risalito i corsifoce finoprima grande città, prelevando 2.700poi esaminati in 19 laboratori da quaranta scienziati fra chimici, biologi e fisici, coordinati dal Centro nazionale per la ricerca scientifica francese (Cnrs).