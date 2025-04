Due razzi sul ospedale arabo di Gaza City Base di Hamas Altro crimine orribile GUARDA

ospedale arabo al-Ahli di Gaza City mentre i pazienti venivano evacuati". Ha aperto così l'edizione del mattino Al Jazeera, che spiega che due attacchi aerei di Israele avrebbero distrutto il pronto soccorso dell'ospedale, l'ingresso principale e la struttura che ospita l'ossigeno medicale per i pazienti in terapia intensiva. Medici e infermieri si sono dati da fare per far uscire centinaia di pazienti dalla struttura nel cuore della notte, dopo che le forze israeliane li hanno informati di un attacco imminente. L'ufficio stampa del governo di Gaza ha descritto l'attacco come "un nuovo terribile crimine" perpetrato dalle forze israeliane, aggiungendo che le forze israeliane avevano già commesso un Altro "terribile massacro" all'interno dello stesso ospedale all'inizio della guerra. Iltempo.it - Due razzi sull'ospedale arabo di Gaza City. “Base di Hamas”, “Altro crimine orribile” | GUARDA Leggi su Iltempo.it "I nostri colleghi di Al Jazeera Arabic riferiscono che le forze israeliane hanno bombardato l'al-Ahli dimentre i pazienti venivano evacuati". Ha aperto così l'edizione del mattino Al Jazeera, che spiega che due attacchi aerei di Israele avrebbero distrutto il pronto soccorso dell', l'ingresso principale e la struttura che ospita l'ossigeno medicale per i pazienti in terapia intensiva. Medici e infermieri si sono dati da fare per far uscire centinaia di pazienti dalla struttura nel cuore della notte, dopo che le forze israeliane li hanno informati di un attacco imminente. L'ufficio stampa del governo diha descritto l'attacco come "un nuovo terribile" perpetrato dalle forze israeliane, aggiungendo che le forze israeliane avevano già commesso un"terribile massacro" all'interno dello stessoall'inizio della guerra.

Ne parlano su altre fonti M.O., ospedale arabo Ahli di Gaza è stato colpito da due razzi. Gaza, due razzi sull’ospedale arabo. “Base di Hamas”, “Altro crimine orribile”. Missili sull'Ospedale Battista di Gaza, distrutto il pronto soccorso. Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi | Israele bombarda nella notte l'ospedale di Gaza. Hamas, «un altro orribile crimine». Tajani:Stato salute export italiano positivo, puntare nuovi mercati. Guerra in Medio Oriente, le news del 29 dicembre. Siria,elezioni forse fra 4 anni. Gaza,quarto neonato morto di freddo.

