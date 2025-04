Verissimo esclude per ora gli ex gieffini ospiti solo Helena Prestes e Javier Martinez

Helena Prestes e Javier Martinez nel salotto di Verissimo, molti si aspettavano un seguito con altri volti noti del Grande Fratello. In particolare, in tanti pensavano di vedere Jessica Morlacchi, vincitrice dell'edizione appena conclusa, insieme ad altri concorrenti molto amati dal pubblico, come Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Tuttavia, le cose sono andate diversamente.Grande attesa a Verissimo per i protagonisti del GFSecondo quanto riportato da Novella 2000, non sono previste per il momento ospitate a Verissimo da parte di altri ex concorrenti del reality. Le ragioni sembrano essere legate a scelte personali o a decisioni interne non specificate. Questo silenzio intorno agli altri ex gieffini ha lasciato un po' di amaro in bocca a chi sperava di ritrovare i protagonisti del programma anche nel classico spazio televisivo dedicato ai loro racconti post-reality.

