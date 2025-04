Ravenna sfida Fiorenzuola testacoda al Benelli per la salvezza

Ravenna torna oggi al Benelli per affrontare il fanalino di coda Fiorenzuola, ultimo con 22 punti in condominio con l’United Riccione. La sfida – fischio d’inizio alle 15; arbitro Grieco di Ascoli Piceno; diretta web sul canale youtube del Ravenna Fc; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro – si presenta dunque come un testacoda. L’avversario è ‘teoricamente’ abbordabile, se non fosse che è reduce da 2 vittorie consecutive contro Progresso e Sammaurese, e che, proprio a Ravenna, si giocherà molte delle residue speranze di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Il Ravenna invece riparte dai 7 punti di ritardo dalla capolista Forlì che, a 4 turni dalla fine, sono obiettivamente tantissimi. Mister Marchionni però è stato chiaro: "Credo che ancora non sia finita. Sport.quotidiano.net - Ravenna sfida Fiorenzuola: testacoda al Benelli per la salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net Dopo il pareggio di Altopascio, iltorna oggi alper affrontare il fanalino di coda, ultimo con 22 punti in condominio con l’United Riccione. La– fischio d’inizio alle 15; arbitro Grieco di Ascoli Piceno; diretta web sul canale youtube delFc; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro – si presenta dunque come un. L’avversario è ‘teoricamente’ abbordabile, se non fosse che è reduce da 2 vittorie consecutive contro Progresso e Sammaurese, e che, proprio a, si giocherà molte delle residue speranze di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Ilinvece riparte dai 7 punti di ritardo dalla capolista Forlì che, a 4 turni dalla fine, sono obiettivamente tantissimi. Mister Marchionni però è stato chiaro: "Credo che ancora non sia finita.

