Gaza, Israele bombarda nella notte l'ospedale: il momento dell'attacco

Un attacco aereo israeliano ha colpitodicity,Striscia, secondo quanto riferito da Al Jazeera. Distrutto il pronto soccorso, l’ingresso principale e la struttura che ospita l’ossigeno medicale per i pazienti in terapia intensiva. Medici e infermieri si sono dati da fare per far uscire centinaia di persone dalla struttura durante la. Le immagini che circolano sui social mostrano persone sulle barelle trasportate in strada e negli edifici vicini.