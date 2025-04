La chat di gruppo Las Vegas con i giocatori della Nazionale Tonali può inguaiare Florenzi spuntano le scommesse sul calcio

gruppo su Whatsapp tra calciatori della Nazionale under 21 chiamato «Las Vegas». Come riporta Repubblica, secondo la polizia quel gruppo serviva a «organizzare delle partite di poker in presenza durante i loro incontri per i vari ritiri della Nazionale italiana di calcio, oltre a pubblicare le relative cifre dovute da ognuno». E in quel gruppo c’erano Tonali, Gabbia, Zappa, Casale, Sebastiano Esposito, Sala, Bellanova, Vogliacco, Beruatto, Pinamonti e Plizzarri. C’è anche una foto che immortala il tavolo con sopra le fiches e gli azzurrini attorno con le carte in mano.A quel tavolo c’è pure Zaniolo, che ha i conti sotto controllo. Dalle intercettazioni dell’inchiesta milanese sul calciatori e scommesse clandestine, emerge come Tonali gli chieda: «Mi ha scritto quello del poker che deve pagare». Leggi su Open.online C’era unsu Whatsapp tra calciatoriunder 21 chiamato «Las». Come riporta Repubblica, secondo la polizia quelserviva a «organizzare delle partite di poker in presenza durante i loro incontri per i vari ritiriitaliana di, oltre a pubblicare le relative cifre dovute da ognuno». E in quelc’erano, Gabbia, Zappa, Casale, Sebastiano Esposito, Sala, Bellanova, Vogliacco, Beruatto, Pinamonti e Plizzarri. C’è anche una foto che immortala il tavolo con sopra le fiches e gli azzurrini attorno con le carte in mano.A quel tavolo c’è pure Zaniolo, che ha i conti sotto controllo. Dalle intercettazioni dell’inchiesta milanese sul calciatori eclandestine, emerge comegli chieda: «Mi ha scritto quello del poker che deve pagare».

Potrebbe interessarti anche:

Google Messaggi si prepara a rivoluzionare le chat di gruppo con queste nuove funzionalità

Video e foto dello stupro di gruppo al Foro Italico mandati in chat : chiesta la condanna di Angelo Flores

I Backstreet Boys saranno il primo gruppo pop della storia ad avere una residency allo Sphere di Las Vegas

Ne parlano su altre fonti La chat di gruppo «Las Vegas» con i giocatori della Nazionale, Tonali può inguaiare Florenzi: spuntano le scommesse sul calcio. Scommesse e debiti. I 30mila euro di Pirlo junior. E il papà gli bloccò i conti. Scommesse illegali, spunta il figlio di Pirlo: il padre bloccò i conti. Il metodo del gruppo per aggirare i li. Calcio e scommesse, le foto al tavolo da gioco nel ritiro dell'Under 21 tra le carte dell’inchiesta. Signal, ha radici anarchiche l’app di messaggistica usata alla Casa Bianca. Come la trama dell’Idiota di Hollywood Spiega lo Scandalo della Chat di Gruppo di Trump.

Risulta da fonti di repubblica.it che: In Nazionale uno spogliatoio stile Las Vegas: poker e fiches nel ritiro dell’Under 21 - “Come è possibile che in Nazionale nessuno gioca a poker? La generazione di ora… Solo a Call of duty ”. Il portiere della Juventus, Mattia Perin, scherzando si lamentava della mancanza di compagni di ...