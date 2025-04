Previsioni meteo domenica delle Palme pioggia e grandine al Centro Nord

domenica 13 aprile segna un netto cambio di rotta sul fronte meteorologico, con l'arrivo di un'ondata di maltempo che coinvolge soprattutto il Nord e il Centro Italia. Il weekend della domenica delle Palme inizia all'insegna dell'instabilità, con ombrelli aperti da Milano a Roma.

pioggia e temporali al Nordovest
Il peggioramento più marcato si registra sulle regioni del Nordovest, con piogge intense attese su Piemonte, Liguria e Lombardia. I fenomeni tenderanno ad estendersi, nel corso della giornata, anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Temporali in arrivo anche sulla Toscana
Dalla tarda mattinata, l'instabilità raggiunge anche la Toscana, con temporali previsti sulle aree centrali e lungo la costa. In serata, l'intensificazione del maltempo interesserà anche l'Emilia Romagna.

