Animali sbranati dal lupo La rabbia dell’agricoltore

lupo”. L’sos arriva dalle campagne della frazione, dove gli Animali sono compagni di vita amati da generazioni, praticamente parte della famiglia. “In questi giorni un lupo è stato fotografato dal mio vicino, a cinquecento metri da qui”. Spiega Cassani, che poi aggiunge: “Diverse carcasse delle oche sparite, inoltre, sono state trovate poco distanti da casa mia. In più, il lupo ha aperto un buco nel recinto, dove sono rimasti impigliati alcuni ciuffi del suo pelo”. Ilrestodelcarlino.it - “Animali sbranati dal lupo”. La rabbia dell’agricoltore Leggi su Ilrestodelcarlino.it MORDANO, 13 aprile 2025 – “Mi sono alzato una mattina e nove oche non c’erano più, pensavo fossero scappate”. Poi, qualche giorno dopo, sangue e dolore: “Una delle mie amate caprette, morta, sbranata al collo e con un profondo squarcio sul ventre. Pure un’anatra aveva fatto una brutta fine”. Per Mattia Cassani, agricoltore di Bubano non ci sono dubbi: “E’ stato un”. L’sos arriva dalle campagne della frazione, dove glisono compagni di vita amati da generazioni, praticamente parte della famiglia. “In questi giorni unè stato fotografato dal mio vicino, a cinquecento metri da qui”. Spiega Cassani, che poi aggiunge: “Diverse carcasse delle oche sparite, inoltre, sono state trovate poco distanti da casa mia. In più, ilha aperto un buco nel recinto, dove sono rimasti impigliati alcuni ciuffi del suo pelo”.

