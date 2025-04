Incidente al Torrino perde il controllo dell8217auto e finisce contro uno spartitraffico morto un 26enne

26enne è morto in in Incidente in via della Grande Muraglia in zona Torrino-Eur a Roma. Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero. Leggi su Fanpage.it Unin inin via della Grande Muraglia in zona-Eur a Roma. Ha perso ildell'auto ed è finitoun albero.

Potrebbe interessarti anche:

Jovanotti : “Dopo l’incidente non riuscivo a svoltare. Sono andato nel bosco da solo - la natura mi ha ispirato e ho iniziato a prendere appunti al telefonino”

Incidente a Ravenna : l’auto entra dentro al camion

Morti a Canosa di Puglia nell'incidente sulla statale 93 - scontro tra camion e auto vicino al casello

Ne parlano su altre fonti Incidente al Torrino, perde il controllo dell'auto finisce contro un albero: morto un 26enne. Incidente al Torrino, perde il controllo dell'auto e finisce contro uno spartitraffico: morto un 26enne. Pugno al finestrino del bus Atac, vetro ferisce autista al volto. Scontro auto-camion: perde la vita una donna, ferito il figlio 14enne. Roma, incidente sul lavoro in deposito dell'Atac: due operai rimangono incastrati, uno perde un piede. Auto finisce contro un palazzo dopo una carambola.

Come riportato da fanpage.it: Incidente al Torrino, perde il controllo dell’auto e finisce contro uno spartitraffico: morto un 26enne - Un 26enne è morto in in incidente in via della Grande Muraglia in zona Torrino-Eur a Roma. Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un albero.

Ne dà notizia torinotoday.it: Incidente a Lanzo Torinese: perde il controllo dell'auto e la rompe, conducente ferito - Incidente stradale a Lanzo Torinese nella giornata di oggi, domenica 6 aprile 2025. In via Torino, una persona alla guida di una Fiat Panda bianca ha perso il controllo del mezzo ed è andata a ...