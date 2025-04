Gatti Juve futuro in bilico per il centrale e non è da escludere nemmeno la cessione per questa cifra Tutte le novità

Tra i calciatori che restano in attesa di capire che ne sarà di loro nel prossimo futuro c'è anche Federico Gatti. Il difensore della Juve ha un contratto fino al 2028 che dà sicurezza a un po' tutte le parti in causa, ma gli ultimi rallentamenti sul fronte rinnovo potrebbero aver rimescolato le carte. Secondo il Corriere dello Sport il suo agente aspettava di incontrare Giuntoli tra fine febbraio e inizio marzo e il contratto lascia molta libertà di manovra. Non è da escludere una cessione sul calciomercato tra i 25 e i 30 milioni di euro in estate.

