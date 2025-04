Yildiz di nuovo in formato Yildiez gol nell’azione da Playstation il resto è musica che stordisce il Lecce Il voto

Yildiz di nuovo in formato “Yildiez”: gol nell’azione da Playstation, il resto è musica che stordisce il Lecce. Il voto secondo la Gazzetta dello SportLa Gazzetta dello Sport di oggi ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida andata in scena ieri sera tra Juventus e Lecce, gara vinta 2-1 dai bianconeri. Tra i più positivi certamente anche Kenan Yildiz: di seguito la sua pagella.Yildiz 7,5 – Kenan è tornato in formato “Yildiz”: suggella un’azione da Playstation con un destro poetico, il resto è musica che stordisce il povero Lecce.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Yildiz di nuovo in formato “Yildiez”: gol nell’azione da Playstation, il resto è musica che stordisce il Lecce. Il voto Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24diin”: golda, ilcheil. Ilsecondo la Gazzetta dello SportLa Gazzetta dello Sport di oggi ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida andata in scena ieri sera tra Juventus e, gara vinta 2-1 dai bianconeri. Tra i più positivi certamente anche Kenan: di seguito la sua pagella.7,5 – Kenan è tornato in”: suggella un’azione dacon un destro poetico, ilcheil povero.Leggi su Juventusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Dai classici sportivi in tessuti tecnici - alle versioni preziose in seta o con decori. Secondo le collezioni Spring 2025 - l'impermeabile parka è il nuovo passepartout - in formato XXL

Europa League 2024/2025 : nuovo formato - calendario - risultati e classifiche

Europa League 2024/2025 : nuovo formato - calendario - risultati e classifiche

Ne parlano su altre fonti Yildiz di nuovo in formato "Yildiez": gol e prestazione top.

Risulta da fonti di juventusnews24.com che: Yildiz di nuovo in formato “Yildiez”: gol nell’azione da Playstation, il resto è musica che stordisce il Lecce. Il voto - Yildiz di nuovo in formato “Yildiez”: gol nell’azione da Playstation, il resto è musica che stordisce il Lecce. Il voto secondo la Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport di oggi ha dato voti e g ...

A darne comunicazione è juventusnews24.com: Yildiz ci prende gusto: il gran gol contro il Lecce gli vale il raggiungimento di quella speciale statistica di reti segnate all’Allianz Stadium! - Yildiz, attaccante della Juve, è sempre più padrone della Vecchia Signora tra le mura dell’Allianz Stadium: la statistica lo premia Juve Lecce è in corso e vede i bianconeri vincere per 2-0. Il second ...

Lo rende noto spazioj.it: Juventus, messaggio di Yildiz a Motta: svelato il nuovo ruolo - Kenan Yildiz ha lanciato un nuovo messaggio alla Juventus e a Thiago Motta: svelato il nuovo ruolo dell’attaccante, mentre il suo futuro è in bilico Non è positivo il periodo di Kenan Yildiz. Un po’ ...