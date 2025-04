Oasport.it - Billie Jean King Cup 2025: Kazakistan e Ucraina tra le qualificate

Si sono giocati nel corso della settimana quattro dei sei gironi di qualificazione per le fasi finali diCup. Stagione di transizione, questa, prima di un totale rinnovamento nel 2026: andiamo a vedere quanto accaduto nei quattro gruppi che si sono dipanati dal giovedì a sabato (ne mancano due, in conclusione oggi).Girone B: Spagna 2-0, Cechia 1-1, Brasile 0-2Nel girone di Ostrava a finire deluse sono le attese di una Cechia che non aveva le sue big e che si è trovata a dover cedere, nel match decisivo, di fronte alla Spagna. Nel primo giorno le ceche avevano sconfitto il Brasile di Beatriz Haddad Maia (in un momento poco fortunato per forma), con netti 6-0 7-6(6) di Marie Bouzkova su Laura Pigossi e 6-4 6-0 di Linda Noskova sulla numero 1 verdeoro; con il doppio alla fine 2-1.