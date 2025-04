Repubblica Juan Jesus il gregario di lusso

Quando conta davvero, sono i gregari a salire sul palcoscenico. È questo il destino che attende Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi, pronti a rispondere presente per il Napoli nella delicata sfida di domani contro l'Empoli. Come racconta Repubblica Napoli, la squadra di Conte dovrà affidarsi a loro, in un momento cruciale della stagione. Juan Jesus, travolto dalle critiche nella scorsa annata, ha saputo rigenerarsi con la gestione Conte. L'ex difensore della Roma è diventato una valida alternativa ai titolari, collezionando 14 presenze e dimostrando affidabilità ogni volta che è stato chiamato in causa. Domani sostituirà nuovamente Buongiorno, fermato da una tendinopatia all'adduttore. "Conte ha grande fiducia nel brasiliano", sottolinea Repubblica Napoli, e Juan Jesus farà di tutto per ripagare l'allenatore e conquistare magari anche un rinnovo a fine stagione.

Dalle pagine di msn.com si apprende che: REPUBBLICA - Juan Jesus titolare contro l'Udinese. Neres vuole cambiare marcia - Cresce l'attesa per Napoli-Udinese, a tal proposito l'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il ... sarà lo stesso delle ultime partite. Juan Jesus e Spinazzola saranno confermati nel reparto ...

Juan Jesus in panchina in Como-Napoli, Conte ha deciso chi giocherà in difesa - Secondo l'edizione odierna La Repubblica, Juan Jesus andrà in panchina contro la compagine lariana dopo ben 7 partite consecutive da titolare. Alessandro Buongiorno ha recuperato pienamente e ...