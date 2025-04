Sport.quotidiano.net - Como sfida il Torino: obiettivo salvezza al Sinigaglia

Dopo tante partite giocate di sabato, iltorna in campo domenica alle 18, contro unagguerrito ma con diverse assenze. I lariani possono chiudere definitivamente il discorso, vincendo la partita. "Dobbiamo raggiungere al più presto il nostrostagionale, per poi crescere ancora di più e iniziare a pensare alla prossima stagione - dice Fabregas -. Però durante questa fase finale dobbiamo sempre seguire la nostra crescita, dobbiamo avere meno alti e bassi e cercare una performance ad alto livello sempre continua". La partita si giocherà in unesaurito. L’idea del tecnico è confermare ilvittorioso a Monza, ma ci sono da risolvere alcuni ballottaggi. Come in difesa a destra con Vojvoda, Van Der Brempt e Smolcic in cerca di una maglia o a sinistra fra Valle e Moreno.