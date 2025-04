Spal Pontedera un campionato disastroso per i biancazzurri

Spal-Pontedera è il perfetto riassunto del disgraziatissimo campionato dei biancazzurri. Questa volta, dando seguito ai progressi di intensità mostrati a Sassari, Galeotti e compagni avrebbero anche meritato di vincere, quantomeno per quel primo tempo raramente così aggressivo e pugnace. Ma se anche quando - con fatica incommensurabile - va in vantaggio, poi la Spal non riesce a tenerselo più di un minuto (era già accaduto a Solbiate e Pineto), beh, vuol proprio dire che non si è capaci di vincere. E se non si vince mai si retrocede. Baldini ne ha vinta una, su rigore a Pian Castagnaio. Una su dodici, e ne ha perse la metà. In casa ha sempre perso, e pareggiato con Legnago e Pontedera. E dove va la Spal di questo passo? Ora si aspettano i risultati di Milan-Ternana e Carpi-Legnago, ma non si può continuare a sperare nelle disgrazie degli altri. Sport.quotidiano.net - Spal-Pontedera: un campionato disastroso per i biancazzurri Leggi su Sport.quotidiano.net Solita musica,è il perfetto riassunto del disgraziatissimodei. Questa volta, dando seguito ai progressi di intensità mostrati a Sassari, Galeotti e compagni avrebbero anche meritato di vincere, quantomeno per quel primo tempo raramente così aggressivo e pugnace. Ma se anche quando - con fatica incommensurabile - va in vantaggio, poi lanon riesce a tenerselo più di un minuto (era già accaduto a Solbiate e Pineto), beh, vuol proprio dire che non si è capaci di vincere. E se non si vince mai si retrocede. Baldini ne ha vinta una, su rigore a Pian Castagnaio. Una su dodici, e ne ha perse la metà. In casa ha sempre perso, e pareggiato con Legnago e. E dove va ladi questo passo? Ora si aspettano i risultati di Milan-Ternana e Carpi-Legnago, ma non si può continuare a sperare nelle disgrazie degli altri.

