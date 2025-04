Per le vie del centro di Arezzo per dire no all’uccisione degli agnelli

Arezzo, 13 aprile 2025 – Per le vie del centro di Arezzo per dire no all’uccisione degli agnelli Ilaria Isacchi ha cercato di attirare l’attenzione e sensibilizzare sulla strage di questi cuccioli travestendosi da un addetto al mattatoio “Il consumo della carne di agnello da anni è in netto calo per la presa di coscienza di un numero sempre maggiore di consumatori. Superare la logica della violenza e rispettare la vita degli altri animali è un nostro dovere, a Pasqua e ogni giorno" "Anche a Pasqua scegliamo la vita!" è lo slogan che stamani Ilaria Isacchi, attivista per i diritti degli animali, ha portato per le vie del centro di Arezzo. Come ogni anno in questo periodo migliaia di agnelli di poche settimane di vita sono condotti al mattatoio per finire nei piatti degli italiani in occasione della Pasqua. Lanazione.it - Per le vie del centro di Arezzo per dire no all’uccisione degli agnelli Leggi su Lanazione.it , 13 aprile 2025 – Per le vie deldipernoIlaria Isacchi ha cercato di attirare l’attenzione e sensibilizzare sulla strage di questi cuccioli travestendosi da un addetto al mattatoio “Il consumo della carne di agnello da anni è in netto calo per la presa di coscienza di un numero sempre maggiore di consumatori. Superare la logica della violenza e rispettare la vitaaltri animali è un nostro dovere, a Pasqua e ogni giorno" "Anche a Pasqua scegliamo la vita!" è lo slogan che stamani Ilaria Isacchi, attivista per i dirittianimali, ha portato per le vie deldi. Come ogni anno in questo periodo migliaia didi poche settimane di vita sono condotti al mattatoio per finire nei piattiitaliani in occasione della Pasqua.

