Sport.quotidiano.net - Brescia beffato dal Cosenza: pareggio amaro nella corsa salvezza

Iltorna dalla sfida diretta in casa delfanalino di coda con unche serve a poco. A rendere ancora più triste l’atmosfera in casa biancazzurra si pongono diversi episodi che hanno finito per cancellare quella che fino a pochi secondi prima del fischio finale sembrava una vittoria fondamentale per la rindella squadra di Maran. Invece, al terzo dei 4’ di recupero della ripresa la difesa ospite non riesce a gestire un pallone che, dopo un batti e ribatti, finisce a Zilli, pronto a scaraventare alle spalle di Lezzerini il definitivo 1-1. Ancora un gol subìto negli ultimi istanti del match. Ma mister Maran è una furia contro l’arbitro (e il Var) per un tocco di braccio ignorato in area calabrese sullo 0-0: "Ci manca un rigore, un episodio che ha condizionato la partita.