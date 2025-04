Lazio Baroni Roma in questo momento la migliore ma saremo pronti per batterli

Roma 12 aprile 2025 - La vigilia di un derby significa trepidazione e un pizzico di paura, ma anche parole, quelle che presentano una sfida unico nel proprio genere. Così nella giornata di oggi Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa davanti ai cronisti per raccontare il momento biancoceleste prima di questa partita delicatissima. Ecco le sue parole. Il calendario non ha sorriso alla Lazio: in campo nella sfida stracittadina solo tre giorni dopo una trasferta in Norvegia. Un tempo minimo per preparare la sfida, per questo si chiede all'allenatore laziale se questo sia un bene o un male. "Non credo che storicamente ci sia un altro derby giocato così ravvicinato dopo una partita di coppa. questo non fa niente però. Il derby si può giocare anche dopo un'altra partita. È una sfida talmente straordinaria che, specialmente davanti ai nostri tifosi, non ti fa sentire la fatica. Sport.quotidiano.net - Lazio, Baroni: "Roma in questo momento la migliore, ma saremo pronti per batterli" Leggi su Sport.quotidiano.net 12 aprile 2025 - La vigilia di un derby significa trepidazione e un pizzico di paura, ma anche parole, quelle che presentano una sfida unico nel proprio genere. Così nella giornata di oggi Marcosi è presentato in conferenza stampa davanti ai cronisti per raccontare ilbiancoceleste prima di questa partita delicatissima. Ecco le sue parole. Il calendario non ha sorriso alla: in campo nella sfida stracittadina solo tre giorni dopo una trasferta in Norvegia. Un tempo minimo per preparare la sfida, persi chiede all'allenatore laziale sesia un bene o un male. "Non credo che storicamente ci sia un altro derby giocato così ravvicinato dopo una partita di coppa.non fa niente però. Il derby si può giocare anche dopo un'altra partita. È una sfida talmente straordinaria che, specialmente davanti ai nostri tifosi, non ti fa sentire la fatica.

Potrebbe interessarti anche:

Saltnes gela Baroni - dominio Bodo Glimt sulla Lazio : serve l’impresa a Roma

Lazio-Roma - Giannichedda : «La partita giusta dopo il ko col Bodo e conta anche per la classifica. Adesso Baroni deve pensare così»

Lazio-Roma - Baroni : “In questo momento loro sono i più bravi di tutti - ma noi siamo determinati nel batterli”

Ne parlano su altre fonti Lazio, Baroni: "Roma in questo momento la migliore, ma saremo pronti per batterli". Lazio, Baroni: “I tifosi ci aiuteranno. La Roma al momento è la squadra migliore del campionato”. Lazio, Baroni: "Roma la squadra più brava del momento, è davanti anche all'Inter". Sicurezza, 200 agenti. Baroni: Roma favorita. Lazio-Roma, Baroni: «Sono i migliori, ma daremo tutto. Dobbiamo sentire dolore fisico per le sconfitte. Belahy. Lazio, Baroni: “Derby straordinario. Ora la Roma è la squadra più forte di tutte”.

Risulta da fonti di msn.com che: Lazio, Baroni: "Roma in questo momento la migliore, ma saremo pronti per batterli" - Il calendario non ha sorriso alla Lazio ... "No - risponde Baroni - se faccio un'analisi nelle ultime 15 partite la Roma ha sei punti in più dell'Inter e ha la miglior difesa e il miglior attacco. In ...

Ne dà notizia msn.com: Lazio, Baroni: "Roma la squadra più brava del momento, è davanti anche all'Inter" - "Il derby si può giocare anche dopo un'altra partita, è talmente straordinario che specialmente davanti ai nostri tifosi ci sarà tutta l'energia immaginabile e i tifosi ci aiuteranno". Così Marco Baro ...

Stando a quanto scrive msn.com: Baroni: "Ora la Roma è più forte. Castellanos deve dare tutto" - Il tecnico della Lazio punta sul centravanti argentino che dopo l'infortunio tornerà titolare in una sfida di campionato ...