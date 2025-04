Da Bibbiena a Soci in marcia per il lavoro e i diritti

Arezzo, 13 aprile 2025 – Da Bibbiena a Soci in marcia per il lavoro e i diritti. Manifestazione della Cgil con conclusione al cinema Italia. Un corteo ha aperto la campagna referendaria della Cgil. Da Bibbiena a Soci per sostenere il SI ai cinque quesiti sui quali gli elettori andranno alle urne l'8 e il 9 giugno. "Abbiamo scelto il Casentino – ricorda Alessandro Tracchi, segretario provinciale Cgil – perché qui sono in corso due vertenze simbolo: Hsg e panno del Casentino. La prima si è sostanzialmente già chiusa con la certezza della continuità produttiva". Il corteo di oggi pomeriggio ha raggiunto il cinema Italia di Soci dove sono intervenuti Alessandro Tracchi, segretario provinciale Cgil; Daniele Calosi, segretario Fiom Toscana e Gessica Beneforti della Segreteria regionale Cgil.

