Eleonora Abbagnato attacca Diletta Leotta Parole durissime contro la conduttrice Ecco cosa ha detto

Eleonora Abbagnato rivolge in televisioni accuse piuttosto pesanti verso Diletta Leotta. Ecco cosa è accaduto tra la ballerina classica e la conduttrice televisiva!Leggi anche: Eleonora Abbagnato e la scelta di crescere le figlie di suo marito: «Mia mamma non voleva»Nel corso della sua partecipazione al nuovo show Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi su Rai Due, la ballerina di danza classica Eleonora Abbagnato ha lanciato pesanti accuse, seppur lievemente velate, nei confronti di Diletta Leotta. Ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Eleonora Abbagnato e Alessandra Celentano fanpage (@EleonoraAbbagnatoecelefanpage)Eleonora Abbagnato: attacco a Diletta LeottaSecondo quanto racconta Eleonora Abbagnato a Obbligo o Verità, la sua gelosia sarebbe nata dal comportamento che Diletta Leotta avrebbe avuto nei confronti di suo marito, l’ex calciatore Federico Balzaretti, quando lavoravano insieme a Dazn. Donnapop.it - Eleonora Abbagnato attacca Diletta Leotta? Parole durissime contro la conduttrice? Ecco cosa ha detto Leggi su Donnapop.it rivolge in televisioni accuse piuttosto pesanti versoè accaduto tra la ballerina classica e latelevisiva!Leggi anche:e la scelta di crescere le figlie di suo marito: «Mia mamma non voleva»Nel corso della sua partecipazione al nuovo show Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi su Rai Due, la ballerina di danza classicaha lanciato pesanti accuse, seppur lievemente velate, nei confronti ditutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared bye Alessandra Celentano fanpage (@ecelefanpage): attacco aSecondo quanto raccontaa Obbligo o Verità, la sua gelosia sarebbe nata dal comportamento cheavrebbe avuto nei confronti di suo marito, l’ex calciatore Federico Balzaretti, quando lavoravano insieme a Dazn.

