Torneo delle Regioni Marche pareggiano con Lombardia Bettini segna unico gol

delle Marche nelle sfide contro la Lombardia nella prima giornata del Torneo delle Regioni in corso in Sicilia. L'under 15 e l'under 17 pareggiano rispettivamente 0-0 e 1-1, mentre è disco rosso per la squadra femminile (0-3) e per l'under 19 (0-19). L'unico gol messo a segno dalle Marche porta la firma di Nicolò Bettini del Sassoferrato Genga. Oggi le selezioni delle Marche sfideranno quelle contro la Sicilia. L'Under 17 scenderà in campo alle 11.30, poi alle 14.30 sarà il turno della rappresentativa femminile e sarà la selezione Under 19 a chiudere alle 17 la giornata di gare. E di nuovo alla stessa ora appuntamento a domani per i quattro incontri con la Basilicata Under 15 Marche - Lombardia 0-0 Marche (4-4-2): Grigore; Romagnoli, Sottanella, Brancozzi, Lena; Vita (4' st Punzo), Petroselli (22' st Marini), Arduini (29' st Cittadini), Torresi Matteo II (13' st Maturo); Montecchiani (33' st Sina), Carinelli (22' st Polini).

