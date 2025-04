Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, Amadeus rapper spericolato come Guè. Pettinelli a Malgioglio: “Ti si alza la pressione se ti arrabbi”. Fuori Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi

È successo di tutto durante il quarto appuntamento con “di Maria De Filippi”, andato in onda ieri sera 12 aprile in prima serata su Canale 5. La sorpresa più grande l’hanno riservata il giudicee la professoressa Lorella Cuccarini, entrambidi vecchia data, che si sono trasformati per l’ormai consueto Guanto di Sfida in Guè e Rose Villain per cantare la hit “Oh Mamma Mia”.con occhiali scuri d’ordinanza e giacca daconsumato ha dato il meglio di sé, rievocando i tempi in cui si scatenataimitatore a “Tale e Quale Show”.Al suo fianco sempre impeccabile Lorella Cuccarini con la parrucca viola, lo stesso colore di capelli di Rose Villain. I due hanno scaldato letteralmente il pubblico del talent show di Canale 5. Maria De Filippi si è complimentata poi con il conduttore e giudice: “Sei stato davvero bravo”.