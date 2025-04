Lettera43.it - Lo strano scontro tra il fondo saudita Pif e la società di consulenza PwC

Un anno in castigo. Questo è toccato in sorte a PriceWaterhouseCoopers (PwC), uno dei principali attori globali nel campo dei servizi di. A infliggere la quarantena sono state le autorità saudite, dietro impulso di quello che è il suo principale braccio finanziario: Public investment fund, meglio noto con l’acronimo Pif. E quando Pif chiama, c’è soltanto da scattare sull’attenti. Oggetto del contendere sarebbe stato un manager d’alto livello che PwC avrebbe provato a strappare ai sauditi. E ci vorrete perdonare i condizionali, dato che la storia rimane nebulosa (ma non smentita). Essa ha avuto un rilievo scarno e veloce da parte della stampa estera, e inesistente da parte della stampa italiana. Ma lancia comunque un avviso ai naviganti: i sauditi pagano tanto, perciò pretendono lealtà oltreché servizi d’alta qualità.