Scontro ad Amici Celentano e Lettieri ai ferri corti per Francesca

Leggi su Mistermovie.it

Divergenze insanabili tra le due insegnantiNel corso dell’ultima puntata di, il confronto tra Alessandrae Deborahha acceso gli animi. Le due insegnanti, da sempre agli antipodi nel modo di vedere la danza e nel trattare gli allievi, si sono scontrate duramente a causa della ballerina, seguita proprio dalla. Il giudizio dellaè stato netto: secondo lei, la ragazza è addirittura peggiorata da quando è entrata nella scuola.Le dure critiche dialla ballerina diSenza mezzi termini, Alessandra ha affermato chenon possiede la base tecnica necessaria nemmeno per il suo stile, figuriamoci per il classico. Per lei, l’allieva non lascia il segno, a differenza di Chiara, ballerina che segue personalmente. Una valutazione severa, accompagnata da parole che hanno colpito duramente la giovane: laha parlato di mediocrità e ha ribadito quanto, a suo avviso, la ragazza non abbia consapevolezza dei propri limiti.