Seravezza batte Sangiovannese 2 1 due rigori sbagliati costano caro agli ospiti

Seravezza 2 Sangiovannese 1 Seravezza (4-3-3): Lagomarsini, Coly, Mosti, Greco, Lepri (32' st Tommaso Bocci), Bellini (26' st Sforzi), Turini, Menghi, Bedini, Sava (7' st Paolieri), Stabile (42' st Benedetti). A disp: Borghini, Cesari, Raineri, Accorsini, Sanzone. All. Brando Sangiovannese (3-5-2): Barberini; Chelli, Fumanti, Della Spoletina (37' st Rotondo), Pertica, Cenci, Pardera (13' st Lombardi), Romanelli, Gianassi; Gaetani (19' st Bocci), Nieri. A disp: Barberini, Bargellini, Vietina. Kodra, Arrighi, Pertici. All. Deri Arbitro: Francesco Scarati di Termoli (Valerio Brizzi di Aprilia e Michele Nappi di Latina) Reti: 37' pt Lepri, 37' st Bedini, 41' st Nieri Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Pardera, Bocci. Espulso: Menghi per fallo di mano in area Seravezza – La Sangiovannese sbaglia due rigori, uno addirittura al 50esimo della ripresa ed esce sconfitta da Seravezza.

