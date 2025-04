Tuffi World Cup 2025 a Windsor Santoro 8 dai 3m Pellacani Pizzini si ritirano nel sincro

Windsor, in Canada, della World Cup 2025 di Tuffi. Partendo dai risultati degli italiani, Matteo Santoro ha chiuso in ottava posizione la gara del trampolino dai 3 metri. 396.20 il punteggio finale dell’azzurro, che ha disputato una gara lineare con un exploit importante nel terzo tuffo, in cui ha ottenuto il secondo punteggio della rotazione. A vincere la gara è stato il britannico Jordan Christopher Houlden, che conduce la gara dal terzo tuffo in avanti, riprendendosi la testa proprio all’ultimo tentativo con uno strepitoso 89.30 che gli consente di chiudere con un totale di 470.85. L’ultima rotazione gli ha permesso di battere il cinese Jiutuan Zheng, che sbaglia e ottiene appena 48.75 punti chiudendo terzo a 433.15. Ad approfittarne, quindi, è anche lo statunitense Carson Tyler, il quale si guadagna l’argento in 447. Leggi su Sportface.it Si è conclusa la seconda giornata della tappa di, in Canada, dellaCupdi. Partendo dai risultati degli italiani, Matteoha chiuso in ottava posizione la gara del trampolino dai 3 metri. 396.20 il punteggio finale dell’azzurro, che ha disputato una gara lineare con un exploit importante nel terzo tuffo, in cui ha ottenuto il secondo punteggio della rotazione. A vincere la gara è stato il britannico Jordan Christopher Houlden, che conduce la gara dal terzo tuffo in avanti, riprendendosi la testa proprio all’ultimo tentativo con uno strepitoso 89.30 che gli consente di chiudere con un totale di 470.85. L’ultima rotazione gli ha permesso di battere il cinese Jiutuan Zheng, che sbaglia e ottiene appena 48.75 punti chiudendo terzo a 433.15. Ad approfittarne, quindi, è anche lo statunitense Carson Tyler, il quale si guadagna l’argento in 447.

