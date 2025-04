Calciomercato Milan arriva una mega offerta per un top player Si apre uno scenario inaspettato

Milan, negli ultimi giorni Theo Hernandez ha ricevuto una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita: la priorità resta il rinnovo coi rossoneri Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Theo Hernandez, tema caldo del Calciomercato Milan della prossima estate: PAROLE – «Theo . Calcionews24.com - Calciomercato Milan, arriva una mega offerta per un top player. Si apre uno scenario inaspettato Leggi su Calcionews24.com Mercato, negli ultimi giorni Theo Hernandez ha ricevuto una ricchissimadall’Arabia Saudita: la priorità resta il rinnovo coi rossoneri Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Theo Hernandez, tema caldo deldella prossima estate: PAROLE – «Theo .

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Milan - Giménez alla firma. Arriva Joao Felix? | LIVE News

Calciomercato Milan - il grande attaccante arriva dalla Liga. Sembra che …

Calciomercato Milan - Ricci arriva a gennaio? Pellegatti smentisce e rilancia

Ne parlano su altre fonti Diretta live calciomercato mercoledì 29 gennaio 2025: Zalewski all'Inter, Juve-Cambiaso, mega offerta Milan per Gimenez. Calciomercato Milan: pronto un mega affare col Bologna, l’offerta. Mega intreccio con la Juventus: poker bianconero per il Chelsea | CM.IT. Milan, che impatto per Giménez e Joao Felix! E da Milanello dicono che …. Gimenez ha il Milan nel cuore, ma serve una mega offerta per convincere il Feyenoord. Mega offerta Juve per Theo Hernandez: il Milan vacilla.

Secondo quanto riportato da spaziomilan.it: Mercato Milan, super colpo per l’estate: arriva in prestito - Il Milan pensa al calciomercato estivo, uno dei sogni del club in Via Aldo Rossi potrebbe arrivare con la formula del prestito.

Milan News – Follia di mercato, gira questa voce: “Dall’Inter arriva…” - Tra news clamorose e suggestioni da urlo, ecco la raffica delle ultime news di calciomercato che riguardano il Milan: occhio alle sorprese ...

Dalle pagine di msn.com si apprende che: Mercato Milan, news clamorosa: “Addio Maignan? Al suo posto arriva…” - Tra le questioni di calciomercato più importanti di casa Milan c'è anche quella relativa al futuro di Maignan: occhio ai possibili sostituti ...