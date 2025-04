Perché Trump ha esentato Apple amp company dai dazi E chi farà arrabbiare

Thesocialpost.it - Perché Trump ha esentato Apple & company dai dazi. E chi farà arrabbiare

Donaldha deciso di esentare i prodotti delle compagnie tecnologiche americane dai nuovicontro la Cina, in quella che appare come una mossa pragmatica per contenere i danni economici delle sue guerre commerciali. Tuttavia, la scelta mette in luce le contraddizioni della strategia americana e rischia di generare malcontento tra gli elettori più colpiti dalle politiche protezionistiche.Leggi anche: Idi, dalla tragedia alla farsa!La decisione, comunicata dalla U.S. Custom and Border Protection, esclude dalle “tariffe reciproche” del 145% prodotti come smartphone, computer, chip, semiconduttori e transistor. Una retromarcia che segue l’annuncio, pochi giorni prima, di nuove misure contro Pechino.Silicon Valley salva, ma a caro prezzoIl motivo è chiaro: aziende come, che produce circa l’80% degli iPhone in Cina, rischiavano di subire perdite ingenti.