Sport.quotidiano.net - Dennis Man e il sogno infranto di vestire la maglia della Fiorentina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ci ha sperato tanto, per più di una notte a dire il vero. Ma alla fine ildiMan dila- quella del suo idolo e compatriota Adrian Mutu - è rimasto confinato nel letto. Galeotta fu la cifra (più che esosa) che il Parma chiese ai viola nel corso del mercato invernale per lasciar partire il talento rumeno, individuato in un primo momento dall’area tecnica come l’uomo più giusto per andare a infoltire (e rinforzare) un reparto Kean-dipendente, senza alternative di livello. Erano i primi giorni di gennaio e nella rosa dei nomi che il ds Pradè stava vagliando per dare nuova linfa al reparto offensivo in pole c’era proprio quello del classe ‘98, eclettico tuttofare in attacco (Man gioca prevalentemente come esterno destro - come farà oggi - ma all’occorrenza può reinventarsi anche come prima e seconda punta) che tuttavia i ducali valutavano una tombola: 15 milioni.