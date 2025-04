Calcinacci giù da un palazzo in centro arrivano i vigili del fuoco e la Municipale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Nelle prime ore del mattino di questa Domenica delle Palme dal cornicione di un palazzo in via Capitano Salvatore Rampone sono venuti giù Calcinacci precipitati sugli antichi vasoli del centro storico tra Corso Garibaldi e piazza Mazzini.

Fortunatamente nessun pedone è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale per gli interventi di messa in sicurezza e per isolare il transito anche ai pedoni.

L'articolo Calcinacci giù da un palazzo in centro: arrivano i vigili del fuoco e la Municipale proviene da Anteprima24.it.

