Chi è Giorgio Oliva l8217imprenditore atterrato con l8217elicottero sulle piste da sci e multato per 2mila euro

Giorgio Bortolo Oliva, 65 anni, nel 2020 era sopravvissuto a un incidente in volo in cui morì l’amico Alfredo Buda: poi il processo e la condanna. I due si stavano recando sulle piste da sci al confine con la Svizzera. Leggi su Fanpage.it Bortolo, 65 anni, nel 2020 era sopravvissuto a un incidente in volo in cui morì l’amico Alfredo Buda: poi il processo e la condanna. I due si stavano recandoda sci al confine con la Svizzera.

