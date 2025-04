Mahmood Le fake news su di me Che mi sono sbiancato la pelle e rifatto orecchie e labbra In Brasile andavo in giro con costume arancione e il cappello

Mahmood si è raccontato a tutto tondo a Radio Deejay e a "Splendida Cornice" con Geppi Cucciari, di cui è stato ospite nell'ultima puntata di "Splendida Cornice" sulle note di "Spunta la luna dal monte", brano di Pierangelo Bertoli e del gruppo storico sardo Tazenda. Un bel momento di televisione e una performance che i due avrebbero dovuto portare a febbraio sul palco dell'Ariston, ma che è saltata per motivi organizzativi. "Eravamo all'hotel di Sanremo e non riuscivamo a trovare una stanza libera, ci hanno mandato nella sauna alle 3 di mattina, cinque persone attorno a un tavolo a scrivere. Avevamo provato tanto, anche per stare nei tempi", ha rivelato l'artista a Deejay Chiama Italia."Prima di vincere Sanremo non pensavo più di poter fare il cantante" – Mahmood ha riavvolto il nastro fino allo scorsa edizione del Festival, durante la quale ha co-condotto la quarta serata al fianco di Carlo Conti insieme a Cucciari: "Mi sono buttato in una cosa che non avevo mai fatto e non abbiamo neanche provato molto.

