Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, rebus futuro: già un paio di incontri a vuoto con l’agente, il club proverà a risolvere la questione entro quella data. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: già undicon, illa. Tutte leArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda ildi Dusan, attaccante di proprietà dellantus con cui ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026.Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nel corso della stagione Giuntoli ha già avuto undi contatti con l’entourage del serbo senza tuttavia arrivare a un’intesa. Le parti restano distanti ma il mercatoha intenzione dilaprima del Mondiale per, o in un senso o nell’altro.Leggi suntusnews24.com