Matilde Brandi urta un ballerino a Ne vedremo delle belle lo sfogo durante l8217esibizione 8220Levati cao8221

Matilde Brandi durante la sua esibizione a Ne vedremo delle belle ha urtato per sbaglio un ballerino: "Levati ca**o" gli ha urlato durante i passi. Una volta terminata la performance si è scusata: "Ho un'età". Leggi su Fanpage.it la sua esibizione a Nehato per sbaglio un: "Levati ca**o" gli ha urlatoi passi. Una volta terminata la performance si è scusata: "Ho un'età".

