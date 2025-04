Liliana Resinovich l8217amico Sterpin Da 3 anni aspettavo che il marito Visintin fosse indagato

Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, commentando la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Sebastiano Visintin. Leggi su Fanpage.it "È inammissibile che una persona a 48 ore dalla scomparsa della moglie, invece di essere disperata si preoccupa di dire che ha un alibi" ha dichiarato Claudio, l’amico speciale di, commentando la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Sebastiano

