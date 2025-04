Virginia Sanjust di Teulada condannata a un anno e due mesi L’ex signorina buonasera della Rai ha estorto del denaro alla sorella

anno e mezzo dopo la denuncia per tentata estorsione, ieri è arrivata la condanna definitiva: Virginia Sanjust di Teulada, L’ex “signorina buonasera” Rai da anni ormai al centro delle cronache giudiziarie, dovrà scontare un anno e due mesi di carcere.Tutto era cominciato nell’ottobre del 2022 quando lei e la sorella Beatrice erano ferme in auto in zona Ponte Milvio: Virginia le chiede dei soldi, la sorella si oppone fermamente e a quel punto L’ex volto tv le sottrae le chiavi di casa e quelle della macchina pretendendo 15 euro per restituirgliele. Beatrice si rifiuta e a quel punto decide di andare in commissariato a denunciare la sorella.Così la Procura di Roma chiese il rinvio a giudizio per estorsione e furto, reati che le erano stati contestati anche nel marzo del 2020, quando aveva aggredito la nonna, la leggendaria Antonella Lualdi, l’iconica attrice scomparsa nel 2023. Ilfattoquotidiano.it - Virginia Sanjust di Teulada condannata a un anno e due mesi: “L’ex signorina buonasera della Rai ha estorto del denaro alla sorella” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Une mezzo dopo la denuncia per tentata estorsione, ieri è arrivata la condanna definitiva:di” Rai da anni ormai al centro delle cronache giudiziarie, dovrà scontare une duedi carcere.Tutto era cominciato nell’ottobre del 2022 quando lei e laBeatrice erano ferme in auto in zona Ponte Milvio:le chiede dei soldi, lasi oppone fermamente e a quel puntovolto tv le sottrae le chiavi di casa e quellemacchina pretendendo 15 euro per restituirgliele. Beatrice si rifiuta e a quel punto decide di andare in commissariato a denunciare la.Così la Procura di Roma chiese il rinvio a giudizio per estorsione e furto, reati che le erano stati contestati anche nel marzo del 2020, quando aveva aggredito la nonna, la leggendaria Antonella Lualdi, l’iconica attrice scomparsa nel 2023.

Potrebbe interessarti anche:

Virginia Sanjust condannata a 1 anno e due mesi per estorsione dopo denuncia della sorella

L'ex volto Rai Virginia Sanjust condannata a un anno e due mesi per aver estorto del denaro alla sorella

Virginia Sanjust condannata per estorsione : un anno e due mesi per l’ex annunciatrice Rai

Ne parlano su altre fonti L'ex volto Rai Virginia Sanjust condannata a un anno e due mesi per aver estorto del denaro alla sorella. “Dammi soldi, ti ridò le chiavi”: Virginia Sanjust, condanna definitiva per estorsione alla sorella. Virginia Sanjust rubò le chiavi dell'auto della sorella: condanna definitiva a un anno e due mesi. Virginia Sanjust di Teulada, chi è l’ex annunciatrice Rai condannata per tentato furto. Estorsione di 15 euro alla sorella: condannata a un anno e due mesi Virginia Sanjust. Virginia Sanjust di Teulada condannata a un anno: avrebbe estorto 15 euro alla sorella.

In base alle informazioni di roma.repubblica.it: “Dammi soldi, ti ridò le chiavi”: Virginia Sanjust, condanna definitiva per estorsione alla sorella - L’ex annunciatrice Rai era già finita sotto processo, poi assolta, per aver danneggiato l’appartamento della nonna, l’attrice Antonella Lualdi ...

Da quanto emerge da fanpage.it: “Dammi 15 euro o non ti ridò le chiavi dell’auto”: Virginia Sanjust condannata per estorsione - Virginia Sanjust è stata condannata con l’accusa di estorsione nei confronti della sorella. Le aveva preso le chiavi dell’auto, dicendole che non gliele avrebbe ridate se non avesse ricevuto in cambio ...

Lo segnala roma.corriere.it: Virginia Sanjust rubò le chiavi dell’auto della sorella: condanna definitiva a un anno e due mesi - Le pendenze con la giustizia dell'ex «signorina buonasera» non sono ancora concluse: a Civitavecchia è coinvolta in un’inchiesta per la sparizione di un’auto. E non ha mai superato i problemi di tossi ...