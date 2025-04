Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025 ecco le prime FAQ del Ministero su classi di concorso accorpate e titoli Domanda da domani 14 aprile

Ministero dell'istruzione e del Merito aprirà domani 14 aprile le funzioni per la presentazione della Domanda di inserimento negli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025.L'articolo Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025: ecco le prime FAQ del Ministero su classi di concorso accorpate e titoli. Domanda da domani 14 aprile . Leggi su Orizzontescuola.it Ildell'istruzione e del Merito aprirà14le funzioni per la presentazione delladi inserimento negliallaGPS per gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno.L'articoloGPSleFAQ delsudida14

Potrebbe interessarti anche:

GPS docenti - Elenchi aggiuntivi prima fascia 2025/26 : abilitazione - titoli valutabili e provincia da scegliere. RISPOSTE AI QUESITI

Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26 : elenchi aggiuntivi prima fascia GPS - domanda dal 14 aprile. RISPOSTE AI QUESITI

Elenchi aggiuntivi GPS docenti favoriscono chi può scegliere la provincia con maggiori opportunità di supplenze. Lettera

Ne parlano su altre fonti Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: chi può presentare domanda, come e quando. Titoli conseguiti all'estero. SLIDE Ministero. Domanda per gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, procedura al via con Istanze OnLine dal 14 al 29 aprile. Ecco cosa c'è da sapere!. Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025: AVVISO MIM, domanda dal 14 aprile. Inserimento elenchi aggiuntivi GPS 2025: chi può fare domanda, scadenze e requisiti. Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025: ecco le prime FAQ del Ministero su classi di concorso accorpate e titoli. Domanda da domani 14 aprile. Elenco aggiuntivo GPS prima fascia 2025: domande dal 14 aprile. Chi si inserisce a pieno titolo e chi con riserva. RISPOSTE AI QUESITI.

Ne dà notizia orizzontescuola.it: Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: chi può presentare domanda, come e quando. Titoli conseguiti all’estero. SLIDE Ministero - Elenchi aggiuntivi GPS 2025: domande al via dalle 9.00 del 14 aprile, aperte fino alle 23:59 del 29 aprile. L'inserimento vale altresì nelle corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia.

A riportarlo è orizzontescuola.it: Elenco aggiuntivo GPS prima fascia 2025: domande dal 14 aprile. Chi si inserisce a pieno titolo e chi con riserva. RISPOSTE AI QUESITI - L'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, previsto dall'art. 10 dell'OM n. 88/2024 e disciplinato dal dm n. 19 del 26 febbraio 2025, si costituirà per l'anno scolastico 2025/26 con la domanda da pres ...

Ne dà notizia tecnicadellascuola.it: Domanda per gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, procedura al via con Istanze OnLine dal 14 al 29 aprile. Ecco cosa c’è da sapere! - Le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento neglielenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia dell’anno scolastico 2025/2026 ...