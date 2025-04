“Oh, fermatele subito”. Ne vedremo delle Belle, finisce malissimo dietro le quinte.

Leggi su Caffeinamagazine.it

La protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Nenon è stata una concorrente qualsiasi, ma la celebre Valeria Marini, icona dello spettacolo e volto noto della televisione italiana. Tuttavia, più che per le sue performance sul palco, a far parlare è stata l’insofferenza crescente del gruppo nei suoi confronti. Le altre primedonne, infatti, sembrano non tollerare più i suoi comportamenti, accusandola apertamente di non rispettare gli impegni e di saltare sistematicamente le prove settimanali. Il risultato? Una vera e propria alleanza contro la diva, culminata in una lite accesissima negli ultimi giorni.A far scoppiare il caso è stata Angela Melillo, che per prima ha manifestato il suo malcontento di fronte ai continui ritardi e alle assenze ingiustificate della collega.