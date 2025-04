Quifinanza.it - Dazi reciproci di Trump: Sfida o opportunità per le aziende italiane?

Leggi su Quifinanza.it

Dopo lo stop di 90 giorni annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald, aidel 20% verso l’Unione Europea e l’aumento fino al 125% delle tariffe per la Cina, mentre l’Ue – con Giorgia Meloni come apripista che il prossimo 17 aprile volerà a Washington – si appresta a trattare con il tycoon, un clima di incertezza avvolge i mercati internazionali. Ma nell’ipotesi che, alla fine, isaranno confermati è bene prepararsi per limitare i danni imparando a leggere tra le righe delle normative globali per trasformare le sfide in.First Sale RuleSecondo l’osservatorio di ExportUSA (la società di consulenza che aiuta le impresea entrare, con successo, nel mercato americano), la First Sale Rule – una disposizione ben nota nel contesto doganale statunitense – si conferma, oggi più che mai, uno strumento strategico per chi esporta verso gli USA.