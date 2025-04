Napolipiu.com - Napoli, Conte punta sul tridente a caccia di gol contro l’Empoli

suldi gol">Cambiare marcia in attacco per alimentare il sogno scudetto. Questo il diktat deldi Antonio, che domani sera, nel secondo Monday Night consecutivo al Maradona, sfideràcon un solo imperativo: vincere. Come racconta Repubblica, dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari e il +6 in classifica, agli azzurri non è più concesso alcun passo falso.La partita di domani sera (ore 20.45, arbitro Fabbri, diretta Dazn) è vista come un “all you can eat” in salsa calcistica: bisogna prendersi tutto, senza lasciare nulla. Serviranno gol e una prova offensiva concreta, senza sofferenze inutili. Gli occhi dei 50mila del Maradona saranno tutti sultitolare: Lukaku, Politano e Neres.Repubblicasottolinea come Romelu Lukaku sia pronto a riprendersi la scena: 19 tra gol e assist finora, con l’obiettivo personale di sfondare quota 20.