Maignan Milan novità fondamentali sul recupero ecco quando torna contro l’Inter…

Maignan Milan, arrivano novità fondamentali sul recupero del portiere rossonero, ecco quando torna, contro l’Inter.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, tra le mura di casa Milan la situazione sarebbe ormai tranquilla per quanto riguarda le condizioni della retroguardia dei rossoneri Mike Maignan dopo il bruttissimo scontro di gioco che ha visto il portiere francese protagonista con Alex Jimenez venerdì sera in occasione della gara vinta dai ragazzi allenati da Sergio Conceicao contro l’Udinese a Udine.A quanto si apprende non a caso, questo martedì (vale a dire dopo domani) Maignan si sottoporrà a nuovi test. Se anche questi ultimi saranno positivi l’ex numero uno del Lille potrà tornare regolarmente ad allenarsi ed essere disponibile già per il prossimo impegno del Diavolo in arrivo (Milan-Atalanta), in programma la domenica di Pasqua. Internews24.com - Maignan Milan, novità fondamentali sul recupero: ecco quando torna, contro l’Inter… Leggi su Internews24.com di Redazione, arrivanosuldel portiere rossonero,l’Inter.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, tra le mura di casala situazione sarebbe ormai tranquilla per quanto riguarda le condizioni della retroguardia dei rossoneri Mikedopo il bruttissimo sdi gioco che ha visto il portiere francese protagonista con Alex Jimenez venerdì sera in occasione della gara vinta dai ragazzi allenati da Sergio Conceicaol’Udinese a Udine.A quanto si apprende non a caso, questo martedì (vale a dire dopo domani)si sottoporrà a nuovi test. Se anche questi ultimi saranno positivi l’ex numero uno del Lille potràre regolarmente ad allenarsi ed essere disponibile già per il prossimo impegno del Diavolo in arrivo (-Atalanta), in programma la domenica di Pasqua.

