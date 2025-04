Sassuolo vicino alla promozione vittoria decisiva contro il Modena

promozione ai neroverdi. Che al Braglia, dopo lo stop di Palermo, hanno fatto quello che avevano sempre fatto in stagione, ovvero vinto. Vetitreesimo acuto stagionale, contro un Modena mai dominato del tutto, a tratti patito, ma alla fine battuto, scampando anche ad un finale che poteva complicarsi se il Var non avesse annullato la rete di Zaro al 90’. Finisce 3-1, il derby del Braglia e, per dirla con i tifosi neroverdi, tanti e rumorosi il giusto, ‘la capolista se ne va’. Oggi, poco prima dell’ora di cena, sapremo se è la fuga giusta ma la sintesi è che il Sassuolo è ripartito e se non ha messo ko il campionato l’impressione, vista anche la prova dei neroverdi, è che al gong manchi pochissimo. Sport.quotidiano.net - Sassuolo vicino alla promozione: vittoria decisiva contro il Modena Leggi su Sport.quotidiano.net Gli scettici possono rimettere in fresco lo champagne che avevano tolto dal frigo una settimana fa. Gli scaramantici facciano invece quello che credono. Per gli uni e per gli altri oggi sarà un giorno lunghissimo, in attesa della gara del ‘Martelli’ di Mantova, dove se lo Spezia non vince regala laai neroverdi. Che al Braglia, dopo lo stop di Palermo, hanno fatto quello che avevano sempre fatto in stagione, ovvero vinto. Vetitreesimo acuto stagionale,unmai dominato del tutto, a tratti patito, mafine battuto, scampando anche ad un finale che poteva complicarsi se il Var non avesse annullato la rete di Zaro al 90’. Finisce 3-1, il derby del Braglia e, per dirla con i tifosi neroverdi, tanti e rumorosi il giusto, ‘la capolista se ne va’. Oggi, poco prima dell’ora di cena, sapremo se è la fuga giusta ma la sintesi è che ilè ripartito e se non ha messo ko il campionato l’impressione, vista anche la prova dei neroverdi, è che al gong manchi pochissimo.

