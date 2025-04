Rimini di Buscè verso la fine della stagione con la vittoria in Coppa

verso la fine della stagione regolare, il Rimini di Antonio Buscè. Viaggia leggero sulle ali della splendida vittoria in Coppa, ma anche con l’idea di non sottovalutare gli ultimi impegni di queste settimane a cavallo di Pasqua. Pur se i playoff sono già in saccoccia. Campobasso, Pontedera e Pineto in quel che rimane di un aprile di grande festa. Oggi, alle 17.30 al Neri, si parte coi molisani. "Abbiamo vissuto qualcosa di straordinario – dichiara Buscé –. Come quando ti siedi a mangiare, comincia a venirti l’appetito e poi vuoi anche il dolce e magari la ciliegina. I ragazzi hanno onorato alla grande l’impegno di Coppa e hanno realizzato un sogno. Io, con loro, volevo arrivare al raggiungimento di questo obiettivo. In finale, poi, ci può stare di tutto, ma le due partite hanno dato ragione a noi. Sport.quotidiano.net - Rimini di Buscè: verso la fine della stagione con la vittoria in Coppa Leggi su Sport.quotidiano.net Viaggialaregolare, ildi Antonio. Viaggia leggero sulle alisplendidain, ma anche con l’idea di non sottovalutare gli ultimi impegni di queste settimane a cavallo di Pasqua. Pur se i playoff sono già in saccoccia. Campobasso, Pontedera e Pineto in quel che rimane di un aprile di grande festa. Oggi, alle 17.30 al Neri, si parte coi molisani. "Abbiamo vissuto qualcosa di straordinario – dichiara Buscé –. Come quando ti siedi a mangiare, comincia a venirti l’appetito e poi vuoi anche il dolce e magari la ciliegina. I ragazzi hanno onorato alla grande l’impegno die hanno realizzato un sogno. Io, con loro, volevo arrivare al raggiungimento di questo obiettivo. In finale, poi, ci può stare di tutto, ma le due partite hanno dato ragione a noi.

