Perché la Cina ha ammesso gli attacchi cyber alle infrastrutture Usa

In un clima di crescenti tensioni tra le due superpotenze, in dicembre 2024 si è svolto a Ginevra un incontro segreto dal quale è emersa – seppur in maniera indiretta – la responsabilità di Pechino in una vasta serie di attacchi informatici contro infrastrutture statunitensi. Durante questo meeting, che ha visto la partecipazione di una decina di rappresentanti di alto livello provenienti dal dipartimento di Stato, dal Consiglio per la sicurezza nazionale, dal Pentagono e da agenzie di intelligence degli Stati Uniti, è intervenuto Wang Lei, alto funzionario del ministero degli Esteri cinese e responsabile delle questioni cyber. Le fonti, vicine al dossier e citate dal Wall Street Journal, hanno rivelato che Wang ha fatto riferimenti velati, ma inequivocabili, collegando gli attacchi – denominati dagli esperti di sicurezza "Volt Typhoon" – al sostegno militare statunitense a Taiwan.

