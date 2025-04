Puoi andartene Amici 24 nervi tesi in puntata con Alessandra Celentano gelo in studio

puntata odierna di Amici 24, il palco si è acceso con un nuovo, acceso guanto di sfida tra due giovani promesse della danza: Chiara e Francesca. Al centro della competizione, una prova tecnica sullo stile neoclassico, che ha messo alla prova non solo le abilità artistiche delle due ballerine, ma anche la loro capacità di reggere la pressione e reagire alle critiche, spesso taglienti, che caratterizzano il talent.A innescare il confronto è stata una lettera inviata durante la settimana da Alessandra Celentano a Francesca. Senza alcun filtro, la maestra ha espresso un giudizio durissimo: “Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Non potrai mai essere una ballerina classica. Ti manca tutto ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica, lì sei molto carente. Leggi su Caffeinamagazine.it Nella terza manche dellaodierna di24, il palco si è acceso con un nuovo, acceso guanto di sfida tra due giovani promesse della danza: Chiara e Francesca. Al centro della competizione, una prova tecnica sullo stile neoclassico, che ha messo alla prova non solo le abilità artistiche delle due ballerine, ma anche la loro capacità di reggere la pressione e reagire alle critiche, spesso taglienti, che caratterizzano il talent.A innescare il confronto è stata una lettera inviata durante la settimana daa Francesca. Senza alcun filtro, la maestra ha espresso un giudizio durissimo: “Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Non potrai mai essere una ballerina classica. Ti manca tutto ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica, lì sei molto carente.

