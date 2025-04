Milan martedì nuovi esami per Maignan quando può tornare titolare

Maignan ha già messo nel mirino il derby di ritorno di Coppa Italia contro l`Inter, in programma per mercoledì. Leggi su Calciomercato.com Dopo il grande spavento, Mikeha già messo nel mirino il derby di ritorno di Coppa Italia contro l`Inter, in programma per mercoledì.

