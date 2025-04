Alfonso Signorini via dall’Italia dopo il Grande Fratello volo in Australia

Leggi su Mistermovie.it

Al termine della lunga esperienza alla guida del, durata sei mesi senza sosta,ha mantenuto la promessa fatta ai suoi fan: staccare completamente la spina. Senza perdere tempo, il conduttore ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle per un po’, scegliendo come meta il punto più lontano possibile. È così che è atterrato a Sydney, in, per una pausa rigenerante.ilvacanza inLe parole dette subitola finale del reality non lasciavano dubbi: “Voglio andare dall’altra parte del mondo e non pensare a nulla”. Un desiderio che suona come una necessità,mesi di dirette, tensioni e dinamiche da gestire nel loft più spiato d’Italia. Il bisogno di silenzio, di un ritmo diverso, di un tempo personale, lo ha portato a scegliere l’come rifugio.