L 80 degli iPhone destinati agli Usa è prodotto in Cina ecco perché il divorzio con Pechino è impossibile

Tgcom24.mediaset.it - L'80% degli iPhone destinati agli Usa è prodotto in Cina: ecco perché il divorzio con Pechino è impossibile Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'esperto: "Per i produttori sarebbe difficile e molto costoso cambiare le filiere di fornitura a breve"

Potrebbe interessarti anche:

Basket : un gruppo di cestisti ferraresi degli anni ’70 e ’80 si è ritrovato per celebrare il ricordo del coach. Serata amarcord - dedicata a Perini

Bucciantini : «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!»

Film su Pino Daniele - Napoli torna agli anni ’80 per le riprese di “Je so’ pazzo” : tutte le location

Ne parlano su altre fonti L’80% di iPhone per gli Usa sono prodotti in Cina: perché Trump ha escluso il tech dai dazi. Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump apre a Xi, via le tariffe sugli smartphone e pc. Wp: Trump punta a deportare un milione di migranti in un anno. Regalo alle big tech, Trump salva Iphone e computer dai dazi. Dazi Usa-Cina, Trump 'grazia' smartphone e computer. Casa Bianca: "Aziende devono tornare". Trump esclude cellulari e computer dai dazi reciproci con la Cina. Dazi, le notizie del 12 aprile.

Come riferisce ilsole24ore.com: L’80% di iPhone per gli Usa sono prodotti in Cina: perché Trump ha escluso il tech dai dazi - Il silenzio di questi giorni di Tim Cook, Mark Zuckerberg e altri leader del settore tecnologico, mentre le loro aziende perdevano migliaia di miliardi in Borsa, scrive Wired, «è stato al tempo stesso ...

Lo segnala corriere.it: Hai salvato un nuovo articolo - Diventa virale un video con il presidente che indica alcuni suoi amici ed elenca quanto sono fruttate loro le fluttuazioni di borsa. Pechino sui dazi Usa: «Possono innescare una crisi umanitaria» ...