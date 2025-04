Luca D Angelo guida gli Aquilotti contro il Mantova per la corsa alla Serie A

Luca D’Angelo, gli Aquilotti e mille tifosi bianchi cercheranno oggi di superare l’arduo ostacolo del Mantova (stadio ‘Martelli’, ore 17,15). Lo faranno conoscendo già il risultato del Pisa, ieri vincente a Reggio Emilia, nella consapevolezza che, per dirla alla D’Angelo, "ci stiamo giocando le possibilità di andare in Serie A, una cosa che non accade tutti gli anni". Vincere a Mantova consentirebbe di mantenere inalterato lo svantaggio di 5 punti dal Pisa, nella speranza di un passo falso dei nerazzurri nel turno successivo contro la Cremonese (gli Aquilotti sfideranno il Cosenza) e, altresì, conservare il vantaggio di 6 punti dalla Cremonese, oggi impegnata allo ‘Zini’ contro la Juve Stabia. Sport.quotidiano.net - Luca D'Angelo guida gli Aquilotti contro il Mantova per la corsa alla Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net Alimentare la fiamma della speranza, coltivare l’entusiasmo, credere fino in fondo nelle proprie potenzialità. Con questi ingredienti vincenti,D’, glie mille tifosi bianchi cercheranno oggi di superare l’arduo ostacolo del(stadio ‘Martelli’, ore 17,15). Lo faranno conoscendo già il risultato del Pisa, ieri vincente a Reggio Emilia, nella consapevolezza che, per dirlaD’, "ci stiamo giocando le possibilità di andare inA, una cosa che non accade tutti gli anni". Vincere aconsentirebbe di mantenere inalterato lo svantaggio di 5 punti dal Pisa, nella speranza di un passo falso dei nerazzurri nel turno successivola Cremonese (glisfideranno il Cosenza) e, altresì, conservare il vantaggio di 6 punti dCremonese, oggi impegnata allo ‘Zini’la Juve Stabia.

