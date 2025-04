Sport.quotidiano.net - Sara Nestola conquista il bronzo nella mezza maratona agli Europei di Lovanio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Meravigliosa: la 23enne reggiana della Corradini Rubiera e allenata da Stefano Baldini, ha colto la meda didi km 21,097 disputata a, in Belgio, e valida per il campionato Europeo di corsa su strada. Ma non solo, grazie anche alle buone prestazioni di Rebecca Lonedo, settima e sempre allenata da Baldini e al 17° posto di Nicole Reina,ha contribuito in modo decisivo alladell’argento con l’Italia secondaclassifica per nazioni, dietro al Belgio e davanti alla Spagna.ha chiuso la sua gara in 1h11:26 dietro alle belghe Chloé Herbiet (1h10:43) e Juliette Thomas (1h10:57). Ha gestito la gara bene, restando sempre tra le prime, ma non forzando l’andatura. L’azzurra ha comunque corso a ritmi alti e a soli 10 secondi dal record personale, precedendo la spagnola Meritxell Soler (1h11:39), sorpassata nel finale e approfittando dello stop dell’olandese Diane Van Es che sembrava essere saldamente terza a un chilometro dal traguardo.